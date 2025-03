¿Pati Chapoy puso nervioso a Carín León? Esto dijo Mónica Castañeda

Este viernes les compartimos en Ventaneando la primera entrega que nuestra querida Pati Chapoy le hizo a Carín León en Hermosillo, Sonora.

¿En qué momento de su vida Carín León decidió que quería vivir de la música?

“Desde que tengo los 5 o 6 años ya empezaba a cantar con mi abuelo. Mi abuelo cantaba como música de mariachi, tuve ahí mis primeros pininos y ya a loas 15 me di cuenta que podía subsistir de la música”, dijo Carín León.

Carín León le dio la bienvenida a Pati Chapoy en su showcase privado [VIDEO] Carín León ofreció un concierto especial, donde ofreció comida y un show de primera calidad a sus invitados.

“Empecé a componer, tenía mi grupo en la preparatoria con todos mis amigos”, agregó y reveló que desafortunadamente su abuelo ya no estuvo presente para verlo cantar, ya que falleció cuando él tenía 12 años.

¿Qué le aprendió Carín León a sus padres durante su adolescencia’ “La paciencia que han tenido… la vida misma es la maestra que creo que me ha enseñado más y hubiera aprendido de mis papás que me lo decían de buena manera y vine a aprenderlo a la mala”, recalcó al cantante.

¿Qué impulsa a Carín León a hacerlo?

“Para mí es como vómito, algo que tengo que sacar, algo que traigo adentro y solo me dejo fluir. Me he dado cuenta que cuando más he quitado el ego, las ganas de la aprobación de alguien más empiezan a salir cosas muy cool”, agregó y reveló que antes era muy tímido y le tenía miedo a bailar, pero poco a poco fue perdiendo el miedo.

“Empecé a encontrarme otra vez conmigo, al niño que tenía esos sueños, al que fantaseaba y agarraba el micrófono de juguete y se ponía a cantar”, finalizó.

¿Pati Chapoy puso nervioso a Carín León?

Mónica Castañeda reveló que Carín León terminó su entrevista con Pati Chapoy y “llegó monísimo después del desvelo que teníamos de un día antes, él más que nosotros y cuando termina la entrevista con Pati le empieza a decir a todos, oígan, ‘no fue sencillo, machín me puse bien nervioso, sí impone’”.