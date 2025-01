El anuncio de las nominaciones para la entrega 97 de los Premios Oscar, que se celebrará el próximo 2 de marzo, no dejó indiferente a nadie, especialmente por las 13 nominaciones obtenidas por Emilia Pérez . Esta película no solo destaca por su propuesta cinematográfica, sino también por convertirse en un hito gracias a la participación de Karla Sofía Gascón , la primera actriz trans en ser reconocida por la Academia. Aunque este detalle ha generado opiniones divididas, su actuación ha sido ampliamente elogiada, marcando un precedente en la historia de los premios y nuestra querida Pati Chapoy opinó al respecto.

Pati Chapoy reacciona a las nominaciones de ‘Emilia Pérez’ a los Premios Oscar

En este sentido, Pati Chapoy no escatimó en elogios al hablar sobre la cinta. “Es una joya”, expresó, dejando claro que, a pesar de las críticas iniciales, la película merece cada una de sus nominaciones. De igual modo recordó cómo, en un principio, Emilia Pérez enfrentó una ola de escepticismo, con muchos detractores que dudaban de su calidad; sin embargo, destacó que el tiempo y el éxito de la película han demostrado lo contrario: “En una película, o te gusta o no te gusta. A mí me encantó”, afirmó, reforzando su postura como defensora de la obra desde el inicio.

Pati Chapoy reacciona a la nominación de Karla Sofía Gascón a los Premios Oscars [VIDEO] Ventaneando se ha mantenido informado de todos los datos de los Premios Oscar y así fue como los conductores reaccionaron al conocer a todos los nominados.

Chapoy también aprovechó para recomendar al público mexicano que no se pierda esta película, cuyo estreno en el país está programado para este jueves 23 de enero. De acuerdo con la periodista, es una cinta “que vale muchísimo la pena”. Además, compartió su optimismo sobre las posibilidades de Emilia Pérez en los Oscar, especialmente por el trabajo excepcional de su elenco, encabezado por Karla Sofía Gascón.

Con películas como El Brutalista compitiendo en varias categorías, Chapoy destacó que la lucha por los premios será intensa, pero confía en que Emilia Pérez tiene muchas cualidades que la podrían llevar al triunfo: “Hizo un trabajo espectacular, lo hace fantástico”, concluyó.