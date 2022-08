Exnovia amagó con un cuchillo a Pato Borghetti, revela Ernesto D’Alessio.

Pusimos a prueba la amistad de Pato Borghetti y Ernesto D’Alessio en nuestro foro de Venga la Alegría, pues recordemos que ambos tienen una buena relación de compañerismo desde hace 22 años.

¡Pusimos a prueba la amistad entre Pato Borghetti y Ernesto D’Alessio!

Pato y Ernesto recordaron cuando una exnovia amagó al conductor de Venga la Alegría con un cuchillo. Entre carcajadas, ambos contaron todas las anécdotas más divertidas de su juventud.

“Empezábamos a conocernos. Mis amigos me preguntaban si ya habíamos profundizado y yo dije ‘somos amigos, somos hermanos’. No quise decir, pero cuando se enteró...”, contó el presentador de este matutino, quien ahora recuerda a su ex con mucho humor: “Quizas ahora se acuerda que fue hace mucho tiempo y se ríe”.

Pato y Ernesto también recordaron el sobrenombre que el conductor argentino le puso a Lupita D’Alessio: “Pato le decía señora Lupita con mcuho respeto, pero mi mamá le decía ‘no me digas señora dime como tu quieras’. Es como un hijo”, contó el hijo de La Leona Dormida, a quien Pato llama “Lupa”.

Pato Borghetti y Ernesto D’Alessio recuerdan el mejor momento de sus vidas

Ernesto D’Alessio recordó cuando Pato Borghetti escribió la canción El Uno Para El Otro, uno de los éxitos más grandes en la carrera de Ernesto D’Alessio y que recuerda con mucho cariño.

Por su parte, Pato recordó cuando viajó a Acapulco con Ernesto y más amigos, aunque al día siguiente no se pudieron levantar para grabar algunas escenas de una telenovela.

Aquella noche de fiesta es uno de los mejores momentos entre estos grandes amigos: “No se levantó nadie al llamado y nos regañaron a todos”, contó el argentino a Roger González.

Pudimos comprobar que Pato Borghetti y Ernesto D’Alessio son amigos del alma, pues recordaron grandes anécdotas de su amistad a lo largo de todo este tiempo.

