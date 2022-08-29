MasterChef Celebrity: Ernesto D’Alessio es el segundo eliminado de la cocina.

El segundo domingo dentro de la segunda temporada de MasterChef Celebrity ha estado lleno de muchas sorpresas para todos los participantes de la cocina más famosa de México.

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En el primer reto tuvieron que cocinar algo que les recordara el mejor momento de su carrera, donde para sorpresa de muchos Carmen Campuzano subió al balcón por segunda semana consecutiva, Ricardo fue el otro participante en superar el primer reto.

La segunda sorpresa de la noche para muchos fue que tuvimos un tercer integrante en subir al balcón, pero fue por un muy mal platillo que los chefs decidieron mandar al reto de eliminación de forma directa: Ernesto D'Alessio.

Los invitados de honor de la noche en MasterChef Celebrity.

En el segundo reto de la noche los periodistas de espectáculos invitados fueron los encargados de formar los equipos y de acuerdo con los conocimientos que ellos tenían sobre los participantes cuáles iban a ser los ingredientes que iban a preparar.

Los equipos quedaron conformados con Álex Kaffie, Talina Fernández, Alejandra Ávalos y Francisco Gattorno, el segundo equipo estaba formado por Pablo Chagra, Lorena Herrera, Julio Camejo y Marcello.

El equipo de La Choco estaba formado por Margarita La Diosa de la Cumbia, Mauricio Mancera y Pedro, mientras que Gerardo Escareño se quedó con Gavito, Macky y Alejandra. Finalmente, Ricardo Manjarrez eligió a Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía y Alan Ibarra.

Siendo los elegidos para subir al balcón los equipos de Ricardo Manjarrez, Álex Kaffie, y La Choco.

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Una mala noche dejó fuera a Ernesto D'Alessio.

Aunque el reto de eliminación estuvo sumamente cerrado, al final los chefs no pasaron por alto los errores del primer reto, por lo que decidieron que Ernesto D'Alessio fuera el eliminado del segundo domingo de MasterChef Celebrity.