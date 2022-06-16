Pato Cabezut vive un proceso similar al de Johnny Depp con su esposa.
Luego de varios meses de vivir un complicado proceso legal con la madre de sus hijas, Patricio Cabezut no ha logrado ver a las pequeñas desde hace meses.
El juicio de Jhonny Depp y Amber Heard, ha marcado un precedente a nivel mundial y muchos defensores legales lo han tomado como ejemplo para ser escuchados en los tribunales.
Tal es el caso de Patricio Cabezut, cuya defensa considera que hay mucha similitud en el pleito legal que sostiene con la madre de sus hijas, Aurea Zapata, quien lo denunciara por supuesta violencia psicológica.
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Hay muchos casos en los que la mujer, por su condición de ser mujer, la autoridad voltea a verlas y trata de proteger sus derechos y, muchas mujeres agarran esta preferencia para hacer daño, en este caso, estamos demostrando que el señor Patricio, no tiene nada que ver con todas las declaraciones que ha hecho la señora y que tienes derecho, y que sus hijas tienen derecho a la convivencia
La exesposa de Patricio Babezut no ha presentado pruebas a su favor.
Este miércoles, Patricio Cabezut volvió a verse cara a cara con Aurea durante una audiencia, el conductor asegura que ella no ha presentado ninguna prueba que sustente sus señalamientos y por el contrario sigue obstaculizándole la convivencia con sus hijas.
Firme un documento, solicitado por el juez del décimo, en donde yo no voy a expresar detalles de la situación familiar, en beneficio, para proteger la integridad de mis hijas. El proceso sigue, es desgastante, es algo que, no sé, es incomprensible. Y, no tengo más que agregar
Aquí se desahogaron pruebas, la señora Aurea no vino con su abogado familiar, ella no presentó pruebas, las que había ofertado, no se llevaron a cabo porque no estuvieron bien preparadas. Nosotros preparamos todas las pruebas y las llevamos a cabo que él es la persona más idónea para tener bajo su cuidado a las menores. Ella puede perder la guardia y custodia
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Por cierto, el actor Salvador Ibarra, ex esposo de Martha Julia, acudió a esta audiencia como testigo de Patricio Cabezut.
Aquí, lo más importante es Fátima y Ana Lucía, que son como mis sobrinas, que yo las adoro. Cuando empezó todo esto, la señora Aurea se comunicó conmigo tratándome pues de venderme algo que yo sé que no existía. Yo sí fui muy claro con ella y le dije ‘Mira, los problemas que tu tengas con Pato son tuyos, claro, me identificó, lo que está viviendo él, yo también lo viví, yo me aventé tres años, ustedes lo saben. Las mentiras que dicen, porque además ni las fundamentan, solamente lo dicen y es desgastante