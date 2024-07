Patricio Cabezut revela que se enteró en plena fiscalía que tenía una orden de aprehensión por el presunto abuso de sus hijas

Patricio Cabezut reveló en exclusiva para Ventaneando que se enteró que tenía una orden de aprehensión en su contra mientras se encontraba en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), para tomar acción por un video en donde su ex, Aurea Zapata, confirmaba que estaba escondida con sus dos hijas por miedo a que se las quitaran por la fuerza.

Fue ahí donde el conductor supo que algo inquietante pasaba en torno a su caso, aunque nunca imaginó que se trataba de una denuncia que pondría en riesgo su libertad.

Patricio ‘N’ emprendía proceso legal contra Aurea Zapata cuando dio un giro inesperado [VIDEO] Patricio ‘N’ recuerda haberse enterado en plena fiscalía que tenía una órden de aprehensión por el presunto abuso a sus hijas.

¿Qué dijo Patricio Cabezut? Patricio Cabezut aseguró que “yo me presento con mi abogado Óscar el lunes 25 de marzo para ingresar en Oficialía de Partes este Instagram que ella publica porque esto es violencia mediática y está admitiendo un delito, el de tener cautivas a dos menores”.

“Para ese día ya estaba girada la orden de aprehensión, yo hablo con mi abogado y le dije. ‘Oye, me dijeron que aparentemente algo extraño o algo malo me puede ocurrir’. Es cuando el abogado me dice: ‘Vete tranquilo, desconecta tu celular y vamos a meter un amparo directo por cualquier cosa porque no sabemos qué está pasando’”, relató el conductor.

“Un periodista pone en su red social: “Hay una orden de aprehensión girada en contra de Particio Cabezut’ y pone ‘gracias a la prueba Antenas, las mejores demostraron que tienen una afectación’.

Ustedes de Ventaneando van y entrevistan a la creadora de Antenas esa misma tarde y en el programa ponen ‘aparentemente hay una orden de aprehensión dicha por este periodista’, pero el periodista está informando mal, no hay ninguna prueba Antenas, la creadora de Antenas dice: ‘Aquí no ha traído a ningunas niñas’”, añadió.

¿Patricio Cabezut estuvo prófugo de la justicia?

Pese a lo difundido en redes sociales y algunos medios de comunicación, la abogada de Patricio Cabezut afirma que nunca estuvo prófugo de la justicia.

“Patricio nunca estuvo prófugo, él le hizo frente a esta probabilidad de la orden de aprehensión que efectivamente existió y existe. El juez de amparo dice: ‘Aquí veo que pudiera haber un acto probablemente violatorio de derechos humanos’ y se le otorgó esa suspensión a Patricio”.

¿Qué sucedió con las supuestas pruebas psicológicas hechas a sus hijas?

Sobre las supuestas pruebas psicológicas hechas a sus hijas y que dieron origen a dicha acusación, la abogada reveló que buscan desestimarlas y esta es la razón.

“Porque fue una metodología incorrecta por una persona que ni siquiera tiene el cargo, tiene el cargo administrativo, podrá tener incluso alguna licenciatura en psicología, pero es como yo, yo siendo abogada intento dictar una sentencia como jueza cuando no tengo ese cargo”, dijo le letrada.

¿Qué dijo de las pruebas con las que se busca incriminar a Patricio, incluidos un par de videos presentados por Aurea Zapata? “Eran 10 hechos los que se le imputaron, solamente se le vinculó por dos eventos. Si hubiera ocurrido una conducta de índole sexual, quien en todo caso también tendría que estar siendo investigada por el Ministerio Público y, perdón que lo diga abiertamente, es también la señora porque está grabando, está siendo cómplice de un delito si realmente existe el delito, tan no existe el delito que la propia madre está grabando una situación familiar y descontextualizándola”.