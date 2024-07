Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán en el foro hablando de su nuevo sencillo

Este miércoles el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, integrantes del dueto “Sentidos Opuestos” que nos hablaron sobre su próximo sencillo musical “Y Me Llegaste Tú”.

¿Qué dijeron Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán? Alessandra se dijo contenta de estar en el foro de Ventaneando estrenando "música nueva de Sentidos Opuestos que teníamos como 10 años de no grabar música nueva”.

“La última fue ‘Atrapada’, bueno, hemos girado con 90’s Pop Tour y también el show de Sentidos Opuestos ha estado increíble. Esta es música original y la verdad está increíble”, dijo Chacho Gaytán.

¿Quiénes eligieron la canción?

Al preguntarles sobre quién eligió la canción, Alessandra Rosaldo declaró que “la elegimos los dos y en equipo, en colaboración con el equipo de Bobo Producciones y la verdad es que la canción la encontraron Chacho y Jaime Flores de Bobo Producciones”.

“Me acuerdo que ellos me mandaban canciones y canciones para yo escuchar, porque ellos escuchan muchísimas y (luego) me mandan a mí como el filtro y me acuerdo que Chacho me dijo: ‘Pon especial atención en esta canción porque está increíble’ y desde que escuché la maqueta... supe que esa era”, dijo Alessandra.

Por su parte, Chacho Gaytán declaró que estaban entre una balada y algo más movido, por lo que tuvieron que escuchar más de 150 canciones y “desde que escuchamos la maqueta estaba ahí la patada, el punch, el electropop de Sentidos Opuestos”.

¿Qué buscaban con este nuevo tema?

“Buscábamos justo eso, conservar la esencia de Sentidos Opuestos, no teníamos claro si iba a ser una balada o una canción rítmica, la verdad es que la canción te encuentra a ti y este tema fue la que marcó la pauta. Tuvimos clarísimo que tenía que ser un tema upbeat de los de Sentidos Opuestos y que había que conservar nuestra esencia, obviamente traída al 2024”, añadió Rosaldo.

“Los fans que se arraigaron con nosotros desde los 90’s, esta maravillosa década porque todos los fans, nuestros seguidores tenían más tiempo de arraigarse con los lanzamientos, ahora todo es de inmediato, pero traemos todo eso de las nuevas generaciones, además de que 90’s ha sido un gran trampolín para nosotros’, finalizó Chacho.