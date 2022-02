Patricio Cabezut es vinculado a proceso por presunta violencia familiar.

Patricio Cabezut y todas las acusaciones por violencia psicológica.

El conductor de televisión Patricio Cabezut fue vinculado a proceso tras ser señalado por violencia familiar por parte de su aún esposa Aurea Zapata; sin embargo, enfrentará la justicia en libertad.

“Se llama violencia familiar lo que ha sucedido con mi persona y con mis niñas, pero quería aclararles dos puntos porque se me ha crucificado un poco. Yo no falté nunca a mi casa, no soy una persona que tenga otra pareja, tampoco tengo un novio como se dijo y se me señaló en una revista. Otro punto, yo nunca le quité a mis hijas al papá, fueron las autoridades defendiendo los derechos de las niñas”, dijo la expareja del actor al salir de la audiencia a Ventaneando.

Visiblemente afectado, Patricio Cabezut también habló al respecto y enfatizó que aún no se le declara culpable y no existe el mínima probabilidad de que haya ocurrido lo que su esposa denunció.

“La juez decidió resolver porque en las leyes está establecido que con la mínima probabilidad de que haya ocurrido lo que ella dice de mí, con esa mínima, lo repito por cuarta y quinta vez para que quede claro, la mínima probabilidad de que hubiera ocurrido, es suficiente para que se haya resuelto la vinculación”, dijo el conductor de TV.

Patricio Cabezut sí podrá ver a sus hijas

La parte positiva de toda situación es que Patricio Cabezut sí podrá ver a sus hijas y convivir con ellas, a pesar de que esté enfrentando su proceso legal. “Se están cumpliendo casi tres meses que no tengo contacto alguno con ellas”, aseguró el presentador.

“Mi cliente a partir del 21 de este mes podrá llevar a cabo una convivencia, claro pacífica, idónea, adecuada con las menores no hay limitante, no tienen la calidad de víctimas en la carpeta de investigación”, añadió su abogado.

