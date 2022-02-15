Christian Nodal pensaba poner a Belinda en su testamento.
El cantante de regional mexicano tenía planes de incluir a Belinda en su testamento, pues pensaba tener hijos con ella.
Belinda y Christian Nodal tenían un compromiso y él la visualizaba no solo como su esposa sino como la madre de sus hijos. Esta es la exclusiva que otorgó a Ventaneando y en la que, como pocas veces, el cantante habló abiertamente de su romance.
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Todavía no tengo un testamento, porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o a alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer, cuando considere que esté en una etapa más grande, que mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer
En ese entonces, Christian Nodal reveló que pondría a Belinda en su testamento, ya que la veía como la madre de sus hijos.
Claro, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí
Christian Nodal ya había sido aconsejado sobre casarse por bienes separados
Y aunque no había fecha para la boda, Christian Nodal enviaba este mensaje contundente a quienes le habían aconsejado casarse por bienes separados, hecho que hoy cobra relevancia debido a los rumores de que la ruptura pudo haberse producido por una cuestión de dinero.
Yo creo que cada uno se tiene que encargar de su vida, con todo respeto lo digo, y yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra
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O sea los planes de Dios son perfectos y nosotros vamos en el camino que Dios nos está guiando y de momento es todo lo que hay. La voy a pasar con mi mujer y con su familia, sí que Beli decora súper bonito, entonces está muy emocionada y yo también