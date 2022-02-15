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Aracely Arámbula confirma que sus hijos podrían debutar en la actuación.

Aracely Arámbula, mejor conocida como ‘La Chule’, habla sobre los planes a futuro de sus queridos hijos Miguel y Daniel.

Aracely Arámbula confirma que sus hijos podrían debutar en la actuación.
Aracely Arámbula confirma que sus hijos podrían debutar en la actuación.

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

La línea de ropa y artículos de lujo inspirada en Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ha generado la admiración y aplausos entre amigos y fanáticos, pero también de Aracely Arámbula, quien a pesar de la nula relación que tiene con el padre de sus hijos, siempre ha mostrado apoyo y cariño hacia su excuñado: Alejandro Basteri, quien lidera el proyecto.

Qué padre, qué bonito. La verdad es que le deseo todo el éxito del mundo. Yo creo que crear cosas y de pronto sacar algo para la gente, es muy lindo porque eso se agradece. Le deseo mucho éxito a mi Alex querido

Aracely Arámbula realiza insólita revelación sobre sus hijos

La Chule visitó la perla tapatía para ofrecer una función de la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabro…? La actriz reveló que es muy probable que sus hijos Daniel y Miguel incursionen en la actuación.

Están enormes, preciosos y me desean toda la suerte del mundo. Se saben mi obra, me echan muchas porras… yo como mamá me siento muy orgullosa de ellos y quiero que se sientan orgullosos de mí. Al rato a lo mejor los ven actuando por ahí

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¿Y cómo celebrará este 14 de febrero? La misma actriz responde.

Siempre, siempre… me voy a rodear de mucho amor, pero lo principal es que tengo el amor de mis dos príncipes, el amor de mis amigos, de mi familia. Vamos a celebrar en familia, pero el amor está presente

En otros temas, adelantó que muy pronto lanzará dos temas sencillos.

Tengo dos canciones pendientes por grabar; están divinas. De dos compositores mexicanos maravillosos que son divinos

Aracely Arámbula también envió un caluroso saludo a nuestros conductores de Ventaneando.

Paty, Pedrito, Dany, Moni y a todos les mando muchos besos

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