Paty Manterola revela que hizo el registro del nombre “Garibaldi”

Paty Manterola podría quedarse con el registro del nombre del grupo “Garibaldi”, ante el Instituto Nacional Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), pues una televisora no renovó los derechos en 2014, cuando se venció su propio registro.

La propia Paty revela cómo se dio esta situación, que hoy más que nunca la tiene enfrentada con su antiguo compañero de proyecto, Sergio Mayer.

Te puede interesar: Revelan razón del distanciamiento entre Luis Miguel y Sergio Basteri

Yo les cuento cómo estuvo, nosotros cuando nos presentamos en esa Arena Ciudad de México, que fue antes, la Arena Ciudad de México si tú checas las fechas, fue antes de mi registro, entonces nos bajamos de la Arena y todos decimos ‘esto estuvo increíble, vamos a seguir haciéndolo, vamos a juntarnos’ y yo me acuerdo que yo les dije ‘oigan chavos, hay que investigarnos quién tiene el nombre para pedir la licencia’, saber si la tiene Luis de Llano, si la tiene la televisora, si la tienen en España, Óscar Gómez, o sea quién la tiene. Nos damos cuenta que la marca en la categoría 41 “Garibaldi”, se venció en 2014, la marca no se renovó en ese momento, quien tenía la marca, no la renovó

Entonces, cuando nos enteramos de eso dijimos ‘vamos a registrarla’, obviamente esto, Sergio ya no lo supo, porque Sergio me sacó antes y Sergio metió un registro de marca, también, después de nosotros, también lo puedes ver. En cuanto salga la resolución, si alguien quiere la licencia, no tenemos problema en darla

¿Cómo comenzó su pelea con Sergio Mayer?

Y refrendó cómo fue que inició el encontronazo con Mayer, cuando “Garibaldi” reapareció y ella decidió abandonar el grupo.

Sergio, comentó que él quería ser el manager de “Garibaldi” y yo le dije muy honestamente, sin ataques, ni nada porque en ese momento fue de ‘Chaparro, sabes, yo siento que ninguno de nosotros deberíamos de manejar el proyecto, todos tenemos la capacidad, los conectes, la experiencia, los años, pero vamos a tener conflictos de intereses’ y ese fue el motivo real por el que yo salgo

Y aunque Mayer negó que haya intentado boicotear la presentación de sus excompañeros, con el 90’s Pop Tour, ahora con el nombre “GB5”, Paty lo confirmó:

También te puede interesar: Mónica Dossetti sufre esclerosis múltiples y fue agredida por su hermano