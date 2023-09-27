Revelan la razón del distanciamiento entre Luis Miguel y Sergio Basteri

Luego de la reciente aparición de Sergio Basteri en el aeropuerto de Guadalajara, Ventaneando recordó la entrevista en exclusiva con Octavio Foncerrada, quien fue el encargado de cuidar al hermano menor de Luis Miguel.

Todas las vacaciones, todas. Sergio, ya iba a entrar, iba a estudiar leyes, él quería estudiar antropología, pero el chamaco tuvo una situación con una pareja

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Yo creo que, fue el que más lo expuso a él y, pues esa misma pareja, el día que se iba a suicidar o no sé qué, y fue a verla, estaba en Nueva York y nosotros fuimos desde Boston, porque en diciembre anterior me dijo que él quería comprar una casa en Inglaterra, quería buscar una universidad allá

¿Por qué fue el distanciamiento entre Sergio y Luis Miguel?

De acuerdo con las declaraciones de Octavio Foncerrada, Sergio Basteri y Luis Miguel, tuvieron una diferencia días antes de entrar a estudiar su carrera, por lo que el cantante les quitó el apoyo.

Sergio ya tenía para Boston College y Harvard, para estudiar leyes, porque los antropólogos no tenían futuro y entonces, leyes para que ‘tú trabajas conmigo y me hagas’, pero ahí se dio de que, él (Luis Miguel) no estaba muy contento, estaba en un estado de ánimo un poquito molesto, Sergio dijo ‘espérame tantito’ y ahí hubo un distanciamiento y fue cuando se rompe la relación

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