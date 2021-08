Patricia Navidad pide que respeten sus derechos: “Mi locura no es mala”.

Por primera vez, Patricia Navidad rompe el silencio y habla de todas las polémicas que la han rodeado en los últimos meses.

Luego de superar al Covid-19, la actriz y cantante se dio cita en el foro de Al Extremo para aclarar su postura sobre la pandemia que prevalece en México y el mundo.

“Amo la vida, disfruto la vida, y considero que no le hago nada malo a nadie. Soy responsable de todas mis decisiones y las consecuencias de todo lo que decido hacer. Nunca he dicho que el coronavirus no existe, al contrario, siempre he dicho que el coronavirus siempre ha existido toda la vida. Es más, tenemos que convivir con ellos y así nuestro sistema inmunológico se fortalece”, expresó.

“Llegué con problemas de oxigenación al hospital, no como se dijo que me intubaron. Jamás estuvo al borde la muerte como se dijo, desde el hospital no me explicaba porque decían tanta mentira, no entiendo por qué lucran con la salud, con tantas mentiras”, añadió.

¡Invitada #AlExtremo! 🙌 Paty Navidad abre su corazón en EXCLUSIVA para contarnos sobre su gran regreso a la televisión en @Azteca y las diversas polémicas que la han rodeado. 🔴 Sigue la transmisión en vivo. 👉 https://t.co/4jCwAoxtMR pic.twitter.com/yHhB0X1YNi — Al Extremo (@AlExtremo) August 31, 2021

Paty Navidad dejó claro que en ningún momento su hermana dio a conocer que ella estaba mal de sus facultades mentales y desmintió que haya padecido un tumor en la cabeza.

Respecto a su postura antivacunas, la actriz y cantante fue contundente: “Yo he dicho que no me voy a vacunar, porque es mi elección, pero jamás le he dicho a la gente que no se vacune. Lo que la gente quiere es verte derrotado. No se dejen infectar por el virus del miedo”, expresó entre lágrimas.

“Al final mi locura es sana, se los juro mi locura no hace daño, mi locura no es mala. Soy rara, soy extraña, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente, pensar diferente creo que no debería limitarme, son mis derechos, seguiré levantando mi voz”, finalizó.

