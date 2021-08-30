Molesto de las peleas de sus vecinos, ventila sus conversaciones.

Las peleas entre vecinos son frecuentes; sin embargo, algunas personas llevan los enfrentamientos a un nivel inimaginable. Tal es el caso de un grupo de inquilinos de un edificio, que se pusieron de acuerdo para exhibir las peleas y conversaciones de una pareja del “3°B”.

Un usuario de Twitter publicó divertida carta de un grupo de personas hartas de las peleas entre una pareja. La situación se salió de control, ya que la mencionada carta se hizo viral entre miles de internautas.

Y es que, múltiples hombres y mujeres se sintieron identificados con los vecinos hartos por los gritos y peleas de sus habitantes contiguos.

“Queridos vecinos del 3ºB: Por favor, dejad de discutir gritando, todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación. Entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo”, subraya la carta que yace en la puerta del domicilio.

El tweet ganó más de 7 mil corazones rojos por parte de cibernautas en la misma situación. Aunque no se sabe si la pareja respondió a la carta, miles de internautas aprovecharon para reír y dejar sus opiniones identificándose con el post viral.

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Carta viral pegada en edificio desata reacciones entre los internautas

Cabe mencionar que, varios vecinos apoyaron a Pedro, quien habría pedido a su suegra no meterse en su relación sentimental con su esposa.

“Así estoy con mis vecinos”, “Mis vecinos no hablan en un volumen normal y resuena en todo el patio”, “Me sorprende que todos los vecinos estén de acuerdo” y “Yo que pensaba que me sentía incómodo”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas.

La carta se volvió viral en diversas plataformas digitales, ya que hombres y mujeres no descartan en aplicar la misma técnica para silenciar a sus inquilinos ruidosos.

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