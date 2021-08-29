Dos surfistas rescatan a una mujer de morir ahogada y se vuelven virales (VIDEO).

El heroico rescate de dos surfistas que salvaron a una mujer de morir ahogada se volvió viral. Fueron los surfistas profesionales Mike y Tyler Wright quienes acudieron a un llamado de auxilio, porque una fémina era arrastrada por las olas del mar.

El rescate fue a finales del 2020, pero los internautas lo han hecho viral una vez más porque los hermanos Wright hicieron un trabajo espectacular contra las olas del mar.

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El rescate de los hermanos Wright paso a paso

Mike y Tyler Wright se encontraban tomando unas vacaciones en un resort del North Shore de Oahu, en Hawái, Estados Unidos. Sin embargo, les esperaba una sorpresa inesperada.

Como se observa en los videos, se escuchó un grito pidiendo ayuda, ya que una mujer estaba batallando contra las olas del mar y la corriente la estaba arrastrando.

Mike Wright, el menor de los hermanos, fue el primero que corrió, aunque sufrió para ingresar al agua e ir hasta donde estaba la chica por el impacto de las olas.

Tras su esfuerzo, el surfista logró llevar a la mujer hasta la orilla de la playa, ahí ya lo esperaba Tyler y otras personas para auxiliarla.

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