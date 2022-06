Paul Stanley recuerda a su papá Paco Stanley al borde del llanto.

Paul Stanley ha tratado de contactar a su padre en el más allá.

Paul Stanley recordó a su papá con emotivas palabras, preguntándose que hubiera pasado si el conductor continuara vivo.

“A pesar de que gracias a Dios tengo a mi padrastro y siempre me ha apoyado, siempre me ha hecho falta mi padre y lo recuerdo con mucho cariño. Siempre es un ‘qué hubiera pasado si viviera’ o ‘qué pensaría de lo que hago’, el hecho de verme como un hombre y no un niño. Siempre queda el qué hubiera pasado, pero el hubiera no existe”, dijo a la prensa.

“La gente lo recuerda con mucho cariño y eso nos llena de mucho orgullo a toda la familia. Yo creo que todos los días le hago un homenaje dedicándome a esto que él hacía, lo hago con mucho amor y respeto”, continuó.

¿Y será que el lugar en el que su padre perdió la vida le sigue trayendo malos recuerdos?

Yo ya he ido a comer varias veces ahí, eso ya lo tengo superado, el pasar por ese lugar. Desde luego, la ausencia de tu jefe... es lo que más me pesa

¿Cuándo murió Paco Stanley? Paco Stanley fue asesinado el 7 de junio de 1999 por al menos cinco hombres luego de salir de desayunar de un restaurante al sur de la Ciudad de México.



¿Paul Stanley ha intentado contactar a su papá hasta el más allá?

Paul revela que, en más de una ocasión, ha intentado contactar a su padre hasta el más allá.

“Cuando tienes una ausencia buscas de todo para saber qué hay después de la vida y cómo está. Lo hice muchas veces, pero la verdad es que no creo mucho en ello. Me dijeron muchas cosas, pero habrá quien crea. Al ser algo tan público, igual y lo buscaron. Siempre existe esa duda, pero es algo tan público y conocido... que muy difícil crees”, reveló.

Por último, nos puso al tanto de la posible bio serie que sus hermanos y él podrían hacer sobre su padre.

“Ahorita todo está en manos del abogado Pous y vamos a ver qué pasa. Tiene que ser algo lindo y relacionado a mi padre, a su carrera, no a las últimas horas de su muerte”, dijo.

