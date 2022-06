Christian Nodal revela la verdadera causa de su enojo con J Balvin.

Christian Nodal se presentó en Morelia y se disculpó con J Balvin.

Christian Nodal rompe el silencio, y lo hace a través de las cámaras de Ventaneando, para aclarar cuál fue realmente su molestía contra el colombiano J Balvin, al grado de componer una canción para defenderse de la que consideró una “burla” hacia él por una fotografía.

“Hay que tener empatía y ser conscientes del poder de las redes. La gente no se mete a averiguar si es verdad o es mentira: ve algo en las redes y lo toma por hecho. Si no tienes algo positivo que decir, hay que cuidar lo que vas a tirar. A J Balvin le dio risa que lo estuvieron comparando y genuinamente le causó gracia”, reveló a este programa.

El intérprete sonorense reveló que las burlas del reguetonero tocaron fibras sensibles.

“El problema fue cuando sin querer, mi compa se metió en dos o tres cosas que he venido cargando y que me han dolido mucho. Es como un infierno de cada quien. Yo he estado tratando de sanar y tratando de seguir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado”, dijo.

Yo no pude regresar a un concierto de Medellín, y como estoy en tantas cosas, la gente no quiere creer que es porque fue por planeaciones de vuelo que no se concretaron y accidentes

Christian Nodal se disculpa con J Balvin

Y reveló haber hablado con el colombiano minutos antes de ofrecer su show en la monumental Plaza de Toros de Morelia, donde públicamente le ofreció una disculpa, aunque la canción alusiva al pleito ya no fue cancelada.

“Se metió con mi aspecto físico. Se metió con las tres cosas que justo la gente mala no me permite ser. Yo con él no tengo ningún problema, pero cuando le hablé, le dije ‘no tengo nada contra a ti’. Tocamos fibras sensibles entre los dos. La canción ya estaba lista para lanzarse, hay cosas que no hay manera de cancelarlas por el horario y porque Sony tiene sus horarios”, concluyó.

