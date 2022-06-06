Christian Nodal reveló por qué exhibió a Belinda en las redes sociales.

Christian Nodal justifica haber publicado algunos mensajes que intercambiaba con Belinda cuando aún eran pareja, para contrarrestar lo que él considera una "campaña negra" en su contra, aunque no precisa quién la habría orquestado.

Recuérdese que, dichos mensajes en los que la cantante le pedía dinero para arreglarse la dentadura fueron filtrados por el cantante, luego de que la madre de Belinda secundara uno en el que se le tachaba de "naco".

El cantante habló en exclusiva para Ventaneando un día después de ofrecer un concierto en la monumental Plaza de Toros de Michoacán.

"La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas. Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje", dijo.

"La gente no entiende que yo expongo porque soy real y soy directo. El hecho de que otras personas no lo hagan, no quita que estén haciendo daño. Esa es la cuestión", declaró a Ventaneando.

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Nodal le manda mensaje a Belinda

A través de nuestras cámaras, Christian Nodal le mandó un contundente mensaje a Belinda tras su separación.

"Nada... que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien... hay que ser conscientes del poder de las redes", dijo al lente de Ventaneando.

Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces

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