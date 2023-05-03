Paulina Rubio y Gerardo Bazúa se volvieron a enfrentar en audiencia.

En un round más dentro de la batalla que desde hace años sostienen por la convivencia con su hijo Eros, Paulina Rubio y Gerardo Bazúa volvieron a verse las caras esta mañana en una audiencia virtual, solicitada por Bazúa, quien acusa a Paulina de ser una madre irresponsable, al permitir que el menor haya perdido prácticamente un año escolar durante la pandemia.

Te puede interesar: ¿Paulina Rubio está de acuerdo con serie de Timbiriche? Ella responde.

Aunque ninguno de los dos tomó la palabra, estuvieron presentes escuchando los alegatos de sus respectivos abogados.

Las partes llegaron a un acuerdo confidencial de paternidad, el 18 de enero del 2021 y, es importante resaltar esa fecha, porque la fecha es muy reciente para cuando el padre solicitó una petición complementaria

Para el momento en que los padres llegaron a este acuerdo, el menor tenía cuatro años, el padre ha referido que la madre no cumplió en llevar al pequeño a la escuela durante varios periodos de tiempo y, le pido su señoría que tome en cuenta el año y que quede asentado que nuestra nación estaba atravesando por una pandemia mundial y el acuerdo fue firmado en 2021

Las inasistencias fueron, porque estábamos en medio de una pandemia mundial. Acerca de la segunda acusación de que la madre no solicitó las tareas correspondientes para que él niño compensará el tiempo perdido en la escuela, otra vez jueza, estamos hablando de un niño de 4/5 años de edad

¿Cuál fue la respuesta de la abogada de Bazúa?

Fue entonces cuando Carla Lowry, abogada de Bazúa, intentó defender los alegatos de su cliente frente a la jueza, aunque suavizándolos y externando la intención de Gerardo de ocuparse del niño.

Esto se trata de un niño que ha cambiado de escuela y sí afecta, porque de hecho está en la etapa en la que adquiere las habilidades de leer y de escribir, cuando les enseñas al niño qué hay que hacer lo correcto, la razón por lo cual esto es un problema, es porque hay un padre que está dispuesto a tener al niño, en vez de que el menor ande volando al extranjero mientras ella trabaja

También te puede interesar: Sandra Hoyos nos contó cuánto ha gastado Paulina Rubio en sus ex.

De ninguna manera estamos diciendo que sean malos padres, aquí lo importante, es que es mejor para Eros, sabemos qué hay muchas cosas que la señora Rubio no es capaz de hacer y, no porque sea una mala madre, sino porque ella no puede por sus obligaciones laborales

Pero, finalmente la jueza desestimó la petición de Bazúa y pidió a su abogada presentar una petición enmendada en un plazo de 15 días.

