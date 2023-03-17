¿Paulina Rubio está de acuerdo con serie de Timbiriche? Ella responde.

Después de sufrir la muerte de su mamá, Paulina Rubio tomó la decisión de retomar su carrera musical con el lanzamiento de un nuevo disco. Además, tuvo un gran éxito en su gira de conciertos con Alejandra Guzmán y, por lo pronto no tiene planes de retirarse de los escenarios.

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Primero quería salir de conciertos y lo hice con Alejandra, increíble, rompimos todos los récords, para una mujer de mi edad, vender los auditorios. Pues sí, me siento, pero también, el picar piedra desde muy chamaca te hace sentirte bendecida, no me veo retirándome, porque ahora dicen que te tienes que retirar guapa, a mi lo que me llena es el amor del público

Porque mi mamá me estaba viendo y mi mamá quería que yo saliera adelante y yo la hacía gozar esas noches y veía al público, y decíamos un mantra de ‘Susana sana, Susana sana’ y ella dijo algo muy bonito ‘Que la vida no es eterna, pero que su amor por su público va a ser eterno’ entonces, el recuerdo de Susana siempre va a estar vivo, porque no la vamos a apagar de mi pecho, de mi amor, de mi ser

Paulina Rubio habló sobre la posibilidad de tener una nueva gira con Alejandra Guzmán o con alguna otra personalidad famosa, pues ella ha tenido colaboraciones con importantes artistas.

Creo que las mancuernas están dando mucha taquilla, creo que todos los duetos que hemos hecho desde los Tigres del Norte, con Julieta Venegas, con Miguel Bosé; me han ayudado mucho, y quiero seguir haciéndolo, quiero seguir rompiendo esos esquemas y ese género, porque yo no siento que tengo género y eso me lo da el público, me siento muy afortunada de eso. Esto es una rumba, es mía, fui yo, yo nunca le echó la culpa a nadie

¿Paulina Rubio quiere una serie de Timbiriche?

La cantante reveló su opinión sobre la posibilidad de que se haga una serie de Timbiriche, aunque reveló que ella tiene otras cosas que hacer en estos momentos de su vida.

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