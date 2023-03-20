Sandra Hoyos nos contó cuánto ha gastado Paulina Rubio en sus ex.

Tal como lo reveló en entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Paulina Rubio no solo solventa la manutención de sus dos pequeños Nicolás y Eros, sino también, la de los papás de los niños quienes ante la corte de Miami se han declarado con ingresos anuales menores a dos mil dólares, como Nicolás Vallejo Nájera y en situación de indigencia como Gerardo Bazúa. Así lo confirma la abogada especialista Sandra Hoyos.

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Puedo confirmar que sí, todo lo que dijo Paulina en la entrevista es real, no solo que lucha para mantener a sus hijos, tiene que mantener a los papás de los hijos, de cierta forma no es a los papás sino indirectamente a sus hijos cuando comparten tiempo con el papá. Ella gana un salario superior al de, vamos a decir, por ejemplo, al de Colate que declara dos mil dólares al año de salario, una cosa ridícula, porque eso no gana ni una persona que tiene salario mínimo

Entonces, la corte hace un tipo de cálculo y, basado en este cálculo determina que el papá o la mamá que tiene la posición financiera superior, es quien tiene la obligación de pasar la pensión alimenticia y tiene razón, esto cubre salidas, cubre todo lo que él quiera y deba de gastar en el niño. Y este es el otro, pero, pero no sabemos si lo está gastando el niño o lo está gastando en viajes para él, para seguir viviendo la vida que nos muestra en los medios sociales, etc

¿Qué otras cosas paga Paulina Rubio a sus exparejas?

Además, Paulina ha tenido que solventar los costos de los procesos legales que sus exparejas han entablado en su contra.

Colate quiso guardián, Colate quiso comprobar que ella era mala madre, Colate quiso comprobar que la gran señora Susana Dosamantes, en paz descanse, le pegaba a sus nietos y que el hermano de ella también, o sea todos estos alegatos que se comprobaron, nunca pudieron comprobar que son real, en otras palabras son falsos

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