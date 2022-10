“Sí cag…”: Paulina Rubio habla de su VIDEO haciendo del baño en la playa.

Se había visto involucrada en una polémica y ante esta situación Paulina Rubio habló de su video haciendo del baño en la playa.

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

La cantante fue la protagonista de un video que se viralizó hace unos días donde presuntamente se la veía defecando cerca del mar. Había peculiaridades como por ejemplo que ante la falta de papel higiénico se limpió con una roca. A partir de esto, y como era de esperarse, hubo muchos comentarios sobre el hecho pero faltaba su testimonio como para que pudiéramos entender mejor las cosas.

¿Qué dijo Paulina Rubio sobre su video haciendo del baño en la playa?

Paulina Rubio fue concreta y dijo para El Universal: “es un fotomontaje pero pues si, yo cago”. Lo desafortunado, si se quiere, es que terminó siendo noticia por algo que la excede completamente de la música pero no se lo tomó a mal y afirmó: “me sumo a la ola del trending topic”.

Algo a destacar es que Paulina dijo que el video no es de hace poco tiempo atrás debido a que el momento en cuestión aconteció en Europa hace ya unos años. Es decir, no solo que fue protagonista de un hecho que no es del todo agradable, aunque afortunadamente se lo tomó bien, sino que el mismo no sucedió siquiera en el presente cercano.

Lo bueno de esto es que Paulina Rubio ha sido tendencia, algo que no le desagrada para nada y que lo disfruta. La próxima ocasión seguramente puede ser por alguna canción o un nuevo disco, algo en lo que ella puede distinguirse tal y como lo demuestra su carrera con éxitos como Si Tú Te Vas o Ni Una Sola Palabra.