Paulina Rubio no quiere que su hijo pase Navidad con su papá.

Aunque en lo profesional Paulina Rubio cerrará el 2021 con mucho éxito, en lo personal no será igual, pues de nueva cuenta tuvo que comparecer en una audiencia virtual, pero ahora para enfrentarse a Gerardo Bazúa, padre de su hijo Eros, quien la acusa de no permitir que el niño viaje a Sinaloa a pasar la Navidad con sus hermanos: Sebastián de 10 y Gerardo de 17, así como el resto de la familia.

La cantante considera que dicho estado es de alta peligrosidad para el menor. Y así tuvo el encontronazo este lunes ante la jueza familiar Marlene Fernández.

“Es la cuarta Navidad que no la pasó con mi hijo porque ella no me deja verlo. Ahora el problema es el viaje, cuando nunca antes lo fue…", expreso Bazúa.

Paulina refrendó su negativa de que su hijo de 5 años viaje a Sinaloa, según dice por miedo a que los cárteles de drogas lo secuestren.

Sí, señor. Le estoy pidiendo que viajen a otros hermosos lugares de México, a donde vamos usualmente

Gerardo Bazúa enfrenta al abogado de Paulina Rubio

El abogado de Paulina también fue duro con Gerardo y mantuvo férrea su postura de no permitir que el niño vaya a Sinaloa. Fue entonces, cuando Bazúa respondió.

Soy una buena persona y un buen ser hermano… en México todo es lo mismo, incluso aquí en Miami hay armas, más que en otros lugares

El abogado de Gerardo Bazúa también enfrentó a Paulina, cuestionándola sobre sus conciertos en Sinaloa y si alguna vez ha sufrido un atentado.

“Siempre estuve en propiedad privada, señor. No fui a espacios públicos, regresé en avión privado dos días después. Me fui 24 horas después de llegar a Sinaloa en un avión privado por seguridad”, expresó La Chica Dorada.

Por último, Paulina y su defensa propusieron a Bazúa algo que éste no aceptó.

¿Viajaría con su hijo a la Ciudad de México? Un lugar nivel uno de peligrosidad

“Es muy tarde para mí hacer cambios, no es fácil cambiar todos los planes con mi familia. Es difícil viajar de Sinaloa a la Ciudad de México, somos más de diez personas, ya no hay tiempo. No tengo tiempo y eso es muy injusto”, contestó Gerardo.

Al final de la audiencia, Paulina ganó el round, pues la jueza no autorizó que el niño viaje con su padre , pues se estima que el niño sí corre peligro en Sinaloa debido a los cárteles de drogas.

No obstante que el acuerdo de convivencia firmado por los padres, establece que deben dividirse las vacaciones del niño en partes iguales, y este año le tocaba a Bazúa gozar de la primera parte de la Navidad con el niño a partir del día 16 de este mes, pero eso ya no podrá ser.

