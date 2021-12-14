Así fue el doloroso homenaje póstumo a Carmen Salinas.

El homenaje póstumo en honor a la vida y carrera de Carmen Salinas.

Carmen Salinas recibió un homenaje póstumo en el Monumento a la Madre. Su cuerpo salió de la funeraria pasadas las 10:00 de la mañana de este sábado en medio de una gran comitiva para encontrarse con el pueblo al que tanto quiso. Una vez que arribó al lugar, su familia fue la primera en montar la guardia de honor.

Fue el padre José de Jesús Aguilar, el encargado de oficiar una misa en su memoria para después entregarle la medalla Silvia Pinal, instituida por la prensa de espectáculos.

El público que siguió su carrera expresó todo lo que significó en sus vidas, mientras que los trabajadores de limpia de la Ciudad de México llegaron para mostrar su respeto de manera simbólica: tocando las campanas. Otro grupo que acudió a despedirla con porras fueron los transportistas.

María Eugenia da el último adiós a su mamá

Su hija se mostró muy conmovida ante tantas muestras de cariño para su madre, además de que Carmen Salinas ya tiene su corrido y fue el público quien contó sus historias con música.

“Gracias por las muestras de cariño y de amor de todos, pero vamos a seguir recordándola siempre…”, expresó María Eugenia Plascencia.

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Juan Osorio, junto a la Delegación Cuauhtémoc, organizaron este sentido homenaje.

"Nos deja su trayectoria, amor y cariño", expresó el productor.

Armando Palomo y Rafael Inclán fueron otros de los colegas que acudieron a darle el último adiós.

Es muy triste y muy lamentable estar en un momento así… fue mi amiga y compartimos momentos difíciles

Alrededor de las 2:00 de la tarde su cuerpo fue llevado a la funeraria para la cremación. Los restos de Carmelita descansan en su casa en un pequeño altar que montó su familia.

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