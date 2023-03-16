Paulina Rubio ha tenido un duelo doloroso por la muerte de su madre.

Pati Chapoy, titular de Ventaneando, entrevistó en exclusiva a Paulina Rubio, quien rompió el silencio y se mostró como nunca antes la habíamos visto luego de que el año pasado falleció su madre Susana Dosamantes.

¿Qué dijo Paulina Rubio? ‘La Chica Dorada’ reveló que todavía no ha superado la muerte de su mamá, pero ha aprendido a vivir con eso aunque no ha sido fácil: “Complicado, ya no me encuentro tan enojada. Un día a la vez”.

¿Cómo se enteró que su mamá tenía cáncer?

La cantante declaró que fue la propia Susana Dosamantes quien les hizo saber que padecía cáncer y ese fue “un hallazgo que cambió nuestras vidas de un día para otro”. Cabe mencionar que su mamá les dio la noticia y lo hizo en presencia de Paulina, su hermano y su esposo.

Cuando le preguntaron sobre cuál había sido su reacción ante la noticia, Paulina aseguró que como se reciben ese tipo de noticias, en silencio.

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¿Cuánto tiempo duró el tratamiento de Susana Dosamantes?

“Fue muy rápido, fueron tres meses y no aguantó el tratamiento”, declaró y aseguró que en ese entonces no dejó de trabajar e inició la gira con Alejandra Guzmán ya que su madre nunca quiso que ella detuviera sus actividades, por el contrario, quería verla realizada y que se reencontrara con su público después de la pandemia.

“Es mi todo y lo sigue siendo… era una señora que daba todo, que da y sigue dando (…). Susana agarró el toro por el cuerno y dijo: ‘¿qué vamos a hacer?, ¿cuánto me falta?, ¿me voy a morir?’”, recalcó Paulina Rubio y agregó que su madre fue la que eligió su tratamiento.

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¿Fue dolorosa su partida?

La cantante mexicana sentenció que fue devastadora la partida de su madre, con quien pasaba todas las tardes escuchando música, sin hablar. “Nosotros sentimos que nos vamos a volver a encontrar, sentimos que hay una fuente de luz a donde todos vamos a llegar a ser el todo, entonces, yo creo que voy a encontrarme a mi mamá y que hemos sido almas gemelas de muchas vidas y hasta en sus últimos momentos nunca tuvo miedo”.

Así mismo, ‘La Chica Dorada’ sentenció que la pérdida de su madre la soportó por sus hijos, aunque se sintió sola y vulnerable. Paulina Rubio también declaró que sus pequeños fueron fundamentales para superar la muerte de su madre gracias a su “limpieza y pureza”.

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¿Cómo abordó la enfermedad de su madre con sus hijos?

La cantante aseguró que lo hizo con la verdad, aunque ella nunca quiso que se enterara nadie pues quería que su mamá estuviera en paz y tranquila, pero al final tuvo que decirles que su abuela estaba muy enferma.

Después de la muerte de su madre, Paulina Rubio se quedó con su abuelo, pero después decidieron viajar a Francia ya que era uno de los lugares preferidos de Susana Dosamantes; sin embargo, el viaje fue difícil ya que recordaba lo que un año atrás hizo con su madre en el mismo lugar, por lo que regresó a su casa rota.

Al final, Paulina sentenció que tomó y sigue en terapia para poder superar la muerte de su madre: “No estoy en depresión, no estoy en negación, lo que pasa es que cuando se te va tu madre hay momento para todo y yo ahorita no quiero festejar nada, la vida, mis hijos y que soy afortunada porque me dedicó a lo que más me gusta”.