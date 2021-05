¿Paulina Rubio se disfraza de hombre para escapar de una demanda?

“La Chica Dorada” estaría usando varias técnicas para no recibir la documentación que le notifique sobre una disputa legal que enfrenta en EE.UU.

Parece que los problemas legales no paran para Paulina Rubio, pues desde principios de este año se encuentra librando una batalla en una corte de EE.UU. por una demanda civil por parte del empresario David Alvarado por incumplir un arreglo verbal y le está exigiendo un pago de mínimo USD 30,000.

De acuerdo con Alvarado, “La Chica Dorada” le pidió que manejara su carrera exclusivamente, la asesorara en su gira de ese año y que le asistiera en las negociaciones de una película biográfica que pactó con la empresa Live Nation Entertainment.

Entérate en fotos de la única alternativa de Paulina Rubio ante sus graves problemas económicos.

En la demanda también alegó que Rubio se comprometió a pagar USD 7,500 mensuales por sus servicios, pues necesitaba urgentemente a alguien que la representara.

De acuerdo con el demandante, él cumplió con todo lo que le exigía la cantante mexicana, sin embargo, ella no pagó lo acordado, por lo que se tuvo que recurrir a la demanda en la que se exige el pago de entre 30 mil y 50 mil dólares.

Paulina Rubio vuelve a dar un gancho al hígado a su exmarido “Colate”.

David Alvarado también solicitó a la corte que Paulina Rubio sea quien pague los gastos de los abogados por esta demanda, las comidas y servicios de transporte de los que hicieron uso ella y sus dos hijos, así como los dos equipos de cómputo nuevos que se usarían para la gira.

De acuerdo al programa No Chisme No Like, Alvarado dio a conocer que la cantante se ha negado a recibir la demanda, por lo que incluso se ha disfrazado de hombre, así como también ha fingido que no hay nadie en la casa y ha salido por la puerta de atrás, los empleados del hogar se han negado a dar información de Rubio para no recibir la documentación que le notifique sobre la disputa legal.

La expareja de Paulina Rubio, Gerardo Bazúa, demandó a la “Chica Dorada” por no permitirle ver a su hijo.

Por su parte, Paulina Rubio asegura que esta pandemia le ha servido para reinventarse y ser su mejor versión pues estaba acostumbrada a tener una vida agitada y viajar constantemente.

“A nivel personal estamos reseteándonos en todos los sentidos, agarrando más confianza para poder subsistir, para poder salir adelante, para poder estar con una vida más normal, también hay mucha incertidumbre en los aeropuertos, los supermercados, que si va a haber conciertos, paso a paso, estamos tratando de resetearnos en un momento en donde todos tenemos mucha información y también muchos miedos, tratando de que el miedo no nos rija y tratando de ser mi mejor versión constantemente”, indicó en el show televisivo “A Tiny Audience”.

Mientras Paulina se reinventa, en puerta tiene una demanda que tarde o temprano tendrá que responder...

Paulina Rubio es una de las famosas que más se ha visto envuelta en escándalos, ¡checa los más sonados!