Pedro Moctezuma arremete contra Enrique Guzmán por ofender a Natasha.

Pedro Moctezuma reaccionó furioso a los comentarios de Enrique Guzmán, quien expresó que el karma cobró la vida de Natasha Moctezuma.

El artista desaprobó el comentario del padre de Alejandra Guzmán con un contundente mensaje para los micrófonos de Azteca UNO y otros medios de comunicación.

“Ese tipo de comentarios es de gente desagradable, de gente que no tiene corazón y ese tipo de cosas la verdad es que son muy dolorosas. La verdad es que el señor tendrá que dar cuentas en el infierno. Es un señor que necesita ayuda profesional, es un cuate desagradable y un tipo deplorable”, expresó el tío de Frida Sofía.

Momentos después, Pedro Moctezuma evitó el tema del reciente fallecimiento de su sobrina Natasha.

“No quiero hablar del tema porque me voy a poner de mal humor. No me interesa lo que haga el tipo ni lo que haga Alejandra, yo estoy con mi familia y a los demás que Dios los acompañe”, subrayó.

Pedro Moctezuma confiesa cómo están sus seres queridos tras la terrible pérdida en su familia

Aunque prefirió evitar el tema de Natasha, Pedro confirmó el buen estado de salud de Pablo Moctezuma, Beatriz Pasquel y Frida Sofía.

“Están bien, todos estamos muy unidos, pero es un tema que no quisiera tocar. La verdad no quiero hablar de ese tema, pero gracias por la preocupación. Les pido que respeten esta parte, ¿quién no va a estar mal con una tragedia así? Ya no quiero hablar de eso”, concluyó.

En otros temas, Enrique Guzmán ofreció una disculpa por su polémico comentario sobre el karma.

El pasado 15 de septiembre, el rockero se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para aclarar sus controversiales palabras respecto a la hermana de Frida Sofía.

“A toda la familia de Juan y a su mujer: siento mucho haber tocado ese punto en su familia, no tendría que haberlo hecho, perdón”, subrayó el cantante para millones de televidentes mexicanos.

