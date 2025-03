¿Pedro Pascal estrena romance? Lo captan en modo romántico con Jennifer Aniston

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más famosos de todo Hollywood, y es que desde su participación en la galardonada serie The Last Of Us, el famoso ha sido el crush de millones de internautas, quienes quieren saber más y más detalles sobre su vida privada.

A pesar de los rumores que apuntaban a que el famoso de origen chileno, pero nacionalizado estadounidense, podía tener una relación con otro actor con quien se le tachó de vivir un bro-mance, recientemente se le capto muy juntito a la actriz Jennifer Aniston, quien fue protagonista de la emblemática serie Friends.

¿Pedro Pascal y Jennifer Aniston son pareja?

Los rumores de que los dos famosos estarían estrenando un nuevo romance surgieron luego de que los paparazzis los captaran saliendo de un bar que se encuentra dentro de un hotel muy famoso y exclusivo en West Hollywood , en el estado de California, en Estados Unidos.

A pesar de que aparentemente estuvieron acompañados de sus elementos de seguridad, los dos famosos pasaron más de 3 horas dentro de las instalaciones del hotel, dejándose ver con un look bastante relajado e incluso con atuendos que combinaban entre sí.

Luego de que se difundieron estas imágenes, algunos de los fans apuntaron a que podría ser el inicio de una pareja muy emblemática en Hollywood; sin embargo, hay quienes indican que lo más probable es que todo se trate de algún proyecto profesional que tienen en puerta.

Hasta ahora, ninguno de los dos famosos ha dado declaraciones a la prensa respecto a su cita, pero otro de los motivos que apuntan a que solo se trata de trabajo es que en ocasiones anteriores la misma Jennifer mencionó que está interesada en trabajar junto al actor chileno, quien recientemente formó parte de la segunda entrega de la película Gladiador , y que continúa trabajando en nuevos proyectos.