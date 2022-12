Pee Wee reacciona tras revelarse que está casado con su representante.

Después de los rumores que se desataron sobre el supuesto matrimonio entre el cantante Pee Wee y su representante, Pepe Rincón, donde una publicación de circulación nacional aseguraba que, incluso, vivían juntos en McAllen, Texas, los seguidores no se hicieron esperar para mandar mensajes de apoyo al intérprete de “Mi Dulce niña”.

Humberto es esposo de Erendira. Dice que Iván se aprovechó de él.

En la cuenta de Instagram del cantante se publicaron historias replicando algunos mensajes de apoyo que le hicieron llegar sus fans. Es el caso de la usuaria de TikTok, Yasa Narvaez, que con el fondo de “Mi Dulce Niña” compartió: “No es indirecta, es recordatorio, siempre te voy a amar”.

Otros usuarios también le dicen que no caiga en los chismes y que lo quieren de todo corazón. Algunas otras muestran su lealtad hacia el cantante y acompañan sus historias con fotos y canciones de Pee Wee. No cabe duda que el exvocalista de Kumbia Kings cuenta con todo el apoyo de su público para enfrentar la situación que sea, pues sus fanáticos no se han hecho esperar con palabras de aliento y demostraciones de respaldo. Sin embargo, Pee Wee no ha realizado ninguna publicación que ofrezca una respuesta a sus seguidores.

¿Quién es Pepe Rincón, el supuesto esposo de Pee Wee?

Pepe Rincón es un agente de manejo de artistas con una extensa trayectoria en el medio artístico, en 2014 se convirtió en el manager de Pee Wee, con quien fue construyendo una relación cercana que con el paso de los años se habría convertido en un vínculo amoroso que los llevaría al altar. De acuerdo con información de la revista que dio a conocer esta relación, tanto Pepe Rincón como Pee Wee tomaron la decisión de mantener su matrimonio en secreto con el fin de evitar polémicas y mantener su carrera al margen de las especulaciones, pues el cantante ha logrado conducir su carrera libre de escándalos.