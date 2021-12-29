¿Cuál fue el meme más popular del 2021 en redes sociales?

El 2021 estuvo lleno de divertidos memes que nos hicieron reír al por mayor. No obstante, los usuarios de redes sociales ya han seleccionado al meme ganador o el que se identifica como el mejor de este año a raíz de su popularidad.

De acuerdo con varios sitios de internet, el mejor meme del año en México es el orangután Lupe. Es decir, el meme Ajá, Ay no se convirtió en el favorito de los mexicanos en este año 2021.

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El orangután ‘Lupe’ es el meme del 2021

Los orangutanes Joakin y Lupe son los protagonistas del meme Ajá, Ay no, elegido como el mejor del 2021.

Recordemos que está divertida imagen tiene como protagonista a un orangután de peluche que está a la venta en la tienda IKEA y desde el mes de febrero, se volvió tendencia en redes sociales.

Quise hacer un meme de lupe y joakin 😜 pic.twitter.com/SBT90H1xqv — Gustavo Romero (@urbantavo) February 26, 2021

Los personajes utilizados, dos orangutanes, crean divertidas y cortas conversaciones entre ambos. Lupe es el orangután preocupado ante las cosas que Joakin le cuenta.

El nombre original de este muñeco protagonista del meme, es DJUNGELSKOG y fue creado para fomentar el cuidado de las especies en peligro de extinción.

El verdadero origen del meme de ‘Lupe’

Los usuarios de redes sociales que dieron el voto al meme del año a Lupe, aseguran que el origen de este se dio en un sitio especializado.

De acuerdo con los usuarios, se menciona que el meme del año surgió del grupo de Facebook Memes Chiyosos, en donde los dos orangutanes hablan de la juventud, la marihuana y la sociedad, mientras que otros aseguran que el origen del meme es TikTok.

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Aunque no se sabe con claridad el origen del meme, ni quién lo creó, actualmente Lupe cuenta con stickers, videos y conversaciones diversas.