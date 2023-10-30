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FOTOS | ¿Poncho Herrera subirá al escenario en un concierto de RBD?

Poncho Herrera no se unió al inicio de la gira por el reencuentro de RBD, ¿pero lo hará al final en el Estadio Azteca? Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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