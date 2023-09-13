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FOTOS | ¿Poncho Herrera estará en un concierto con RBD?

Poncho Herrera revela si asistiría a un concierto de RBD a pesar de ya no formar parte de la agrupación. ¡La respuesta sorprendió a todos! Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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