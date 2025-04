Actualmente, la tendencias de crear imágenes con el estilo de Studio Ghibli usando ChatGPT, una de las Inteligencias Artificiales más populares, está en todas las redes sociales. Y no es de sorprenderse, pues dichas representaciones son casi una obra de arte creada por el mismo estudio de animación japonés. Sin embargo, ¿sabías que hay peligros ocultos detrás de esta nueva moda en Internet?

Estos son los peligros que no sabías de crear imágenes estilo Studio Ghibli con ChatGPT

De acuerdos con expertos en tecnología, los peligros detrás de crear imágenes cae en los metadatos que puede contener la foto. Según el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación, estas herramientas de IA pueden extraer información personales de los archivos que recibe para “mejorar sus servicios”.

Cabe mencionar que, dentro de las políticas de privacidad de OpenAI (empresa de investigación que desarrollo ChatGPT), se menciona que al iniciar sesión dentro de la aplicación y proporcionar cualquier archivo, incluidas tus fotografías, podrá recopilar los datos personales y cualquier otra información que esté a su disposición.

Y aunque todo esta pareciera algo menor, el verdadero problema empieza cuando los datos, los cuales se mantienen guardados en servidores de la IA, sufren de robos o hackeos informáticos que pueden terminar usándose de manera ilegal.

¿Cómo protegerte de los peligros de crear imágenes usando IA?

Vale la pena tener en cuenta que estos riesgos no son para nada nuevos, ya que plataformas sociales como TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, entre otras, han sido señaladas por estas mismas razones.

Finalmente, la única forma de evitar todos estos riesgos es que seas consciente de ellos y si no estás de acuerdo, no lo uses. Bajo este contexto, los expertos recomiendan siempre leer, por muy largo que sea, las políticas de privacidad y evitar compartir información muy sensible.

