Pensión del Bienestar: Esto pasará con tu dinero si no lo retiras antes de que inicie la veda electoral

El Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar otorgan diversos apoyos a sectores vulnerables de la población, es por eso que existen programas como la Pensión del Bienestar, Mujeres con Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez, entre muchos otros.

Sin embargo, existe una interrogante entre los beneficiarios de estos programas y tiene que ver con qué pasará con su dinero una vez que comience la veda electoral (1 de marzo) correspondiente a las elecciones federales del próximo 2 de junio.

La duda surgió debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) estipuló que durante las campañas electorales se tiene prohibido la difusión de propaganda gubernamental o cualquier otro acto que pueda influir en la intención de voto del electorado.

¿Qué pasa si no retiras tu dinero?

Como mencionamos anteriormente, la veda electoral comienza el próximo 1 de marzo, no obstante, esto nada tiene que ver con el dinero que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar tienen en sus respectivas cuentas, pues no sufrirán ninguna afectación.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría del Bienestar el hecho de que los beneficiarios de la Pensión del Bienestar o de cualquier otro programa no retiren su dinero antes de que inicie la veda electoral, no tendrán problema alguno, pues una vez depositado el dinero en la cuenta de los beneficiarios ellos deciden cómo administrar sus recursos.

Cabe mencionar que el dinero pueden retirarlo a través de los cajeros del Bienestar o en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, incluso en otras entidades bancarias o establecimientos, aunque en estos últimos se cobra una comisión.

¿Cuándo será el último pago?

La Secretaría del Bienestar reveló que será el próximo 29 de febrero cuando concluya los pagos respectivos a cada beneficiario de la Pensión del Bienestar, en el cual cada uno habrá recibido un total de 12 mil pesos, los cuales cubrirán los bimestres de marzo-abril y mayo-junio.

