Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no retiras todo el dinero del pago?

La Pensión Bienestar ha comenzado a adelantar los pagos para sus beneficiarios desde el pasado 29 de enero. Sin embargo, es importante que los beneficiarios estén informados sobre qué sucede si no retiran todo su dinero al momento de recibir el pago de la Secretaría del Bienestar.

En total, se están realizando pagos por adelantado correspondientes a dos bimestres (marzo-abril y mayo-junio), lo que suma un total de 12 mil pesos. ¿Pero qué ocurre si no se puede retirar la totalidad del dinero?

¿Qué pasa si no retiras el dinero de la Pensión Bienestar?

Si no es posible retirar todo el dinero en un solo momento, no hay de qué preocuparse. El monto que permanezca en la cuenta al finalizar el bimestre o período de pago no será retirado automáticamente. Esto significa que los beneficiarios pueden mantener el dinero en su cuenta como un ahorro y disponer gradualmente de él según lo necesiten.

¿En qué fecha cae el pago de la Pensión Bienestar?

Por otra parte, para conocer el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, la secretaria del Bienestar, ha proporcionado información detallada a través de las redes sociales. Los pagos se realizan según la primera letra del primer apellido, con fechas asignadas desde el 29 de enero hasta el 23 de febrero, asegurando así una distribución equitativa y organizada de los recursos.

♥️CALENDARIO DE ADELANTO DE PAGO♥️

Del 29 de enero al 23 de febrero, debido al proceso electoral, se realiza el adelanto de pago de los bimestres: MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO de las #PensionesBienestar y del programa de #MadresTrabajadoras.



¿Cuáles son las ventajas de tener tu dinero en la tarjeta?

Cabe destacar que, dejar tu pago en la tarjeta de la Pensión Bienestar tiene sus ventajas. Una de ellas es la seguridad. Al mantener el dinero en la cuenta, se reduce el riesgo de pérdida o robo en comparación con tener efectivo en casa. Además, al utilizar la tarjeta para realizar compras o pagos, se pueden aprovechar beneficios adicionales como descuentos o promociones especiales ofrecidas por algunos establecimientos comerciales.

