Pensión IMSS: Fecha del último pago de diciembre 2024

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los organismos encargados de brindar servicios de salud a los trabajadores en México. Además, en el caso de los jubilados es esta dependencia la que realiza el depósito de la pensión vitalicia, la cual se entrega mes con mes en fechas específicas a través de depósitos bancarios.

Muchos adultos mayores que se encuentran registrados bajo la Ley del Seguro Social que le da derecho a la Pensión del IMSS han comenzado a preguntar cuál será la fecha exacta del último pago del año 2024, que se trata del apoyo mensual que reciben correspondiente a diciembre.

Esta es la fecha del último pago de la pensión del IMSS 2024

De acuerdo con el calendario de pago de pensión del IMSS, las fechas de 2024 en las que se realizaron los depósitos mensuales fueron durante los primeros días del mes, específicamente el día 1, aunque esto cambió a lo largo del año dependiendo de los días de asueto o los fines de semana.

Te puede interesar: ¿ Se cancela? Esto pasará con la Pensión del Bienestar tras la llegada del nuevo gobierno

Este diciembre de 2024 los jubilados del Instituto recibirán su pago el lunes 2 de diciembre. Este depósito se lleva a cabo de manera directa a las tarjetas de débito de cada beneficiario y los retiros se podrán realizar en cajeros o ventanillas de diferentes bancos.

En cuanto a los pagos del 2025, el IMSS no ha especificado cuándo se realizará el primer pago, aunque este no podrá ser el 1 de enero debido a que es un día de descanso obligatorio y tendrá que realizarse hasta el jueves 2 del primer mes del año nuevo, pero esta información no ha sido confirmada.

El IMSS compartió que, ante cualquier aclaración relacionada con el pago de la pensión de diciembre de 2024, los jubilados podrán solicitar una cita por problemas administrativos o también podrán comunicarse al número telefónico del Instituto para levantar el acta correspondiente.