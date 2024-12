¿Qué día recibirán su aguinaldo los pensionados del IMSS, ISSSTE y Bienestar?

La recta final del año comenzó y estamos a escasos días de que termine el 2024 y comience el 2025; sin embargo, los pensionados del IMSS, ISSSTE y Bienestar ya se preguntan si recibirán aguinaldo .

Este grupo de la población ya no se encuentra activo; no obstante, algunos de estos pensionados cuentan con algunas prestaciones laborales como el pago del aguinaldo, mismo que será depositado en próximos días.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho de las y los trabajadores, así como de los pensionados, que está establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) en su artículo 87. Todas las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir, cada año, un aguinaldo que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, como mínimo.

Todos los patrones, tanto en el sector público como privado, están obligados a pagar el aguinaldo a sus empleados, ya sean de planta, eventuales o por contrato.

¿Quiénes si recibirán su aguinaldo?

No obstante, no todos los pensionados recibirán su aguinaldo este 2024, sino únicamente los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE), no así los de la Pensión del Bienestar, pues no se trata de una pensión laboral, sino únicamente es un apoyo social otorgado por el Gobierno de México y Secretaría del Bienestar.

¿Cuándo les depositará su aguinaldo? En lo que respecta al aguinaldo 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depositó el pago el pasado mes de noviembre, mientras que los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estados (ISSSTE) pronto recibirán la primera mitad y la segunda llegará el 2 de enero de 2025.

¿Cuándo les caerá su pago de enero?

A pesar de que todavía no hay fechas oficiales, se estima que las y los beneficiarios de la Pensión del IMSS e ISSSTE recibirán su pago el jueves 2 de enero, mientras que los de la Pensión del Bienestar, dependerá de la primera letra de su apellido, pero los pagos comenzarán el lunes 6 de enero.