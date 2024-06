Pepe Aguilar envía mensaje a sus haters y Nodal le muestra su apoyo

Desde que se rumoró de una posible relación entre el recién separado, Christian Nodal, y Ángela Aguilar, el tema se ha envuelto en polémcias, y más ahora que los mismos protagonistas han confirmado este noviazgo.

¡Ángela Aguilay Nodal oficializan su noviazgo con tremendo beso! [VIDEO] Los asistentes al concierto de Christian Nodal fueron testigos de este romance, donde además, resaltó que cantaron el tema ‘Por mujeres como tú', de Pepe Aguilar.

¿Qué pasa entre Nodal y Ángela Aguilar?

Las polémicas son, principalmente, porque Christian Nodal anunció el fin de la relación que mantenía con Cazzu tan sólo dos semanas antes de confirmar su noviazgo con Ángela Aguilar. Y otro de los motivos por el que han sido criticados, es porque la hija de Pepe Aguilar llegó a conocer a la cantante argentina, se dijo ‘fan’ de la relación entre Cazzu y el mexicano, y hasta comentó que se convertiría en ‘tía’ al saber que Nodal se convertiría en papá al lado de Cazzu.

Tras la confirmación de este noviazgo, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, y aunque mucha gente los felicitó, los mensajes llenos de sarcarmo y polémica no se hicieron esperar; sin embargo, no fueron los únicos en recibir este tipo de comentarios por su relación, pues hasta Pepe Aguilar ha sido blanco de estos comentarios.

Y aunque Pepe Aguilar está lejos de su pequeña, pues está de viaje con su esposa Aneliz, en Japón, la distancia no es un impedimento para que comente al respecto y se defienda, y así lo hizo a través de su Instagram, donde publicó un video que se entiende como respuesta a sus haters.

¿Qué dijo Pepe Aguilar de su hija?

En sus reels publicó un fragmento de su tema recién estrenado ‘Mira quién lo dice’, que reza ‘Te llenas la boca hablando mal de mí con todos, que según yo no quise, pero mira quién lo dice’, lo que muchos han entendido como respuesta a los comentarios negativos por la relación entre Ángela Aguilar y Nodal.

Tras la publicación de este reel, se pudo notar el ‘like’ de Nodal en aprobación a lo que acababa de subir su ahora suegro, lo que puede dejar claro que ambos están en la misma sintonía, pues también se comenzó a rumorar que Pepe Aguilar estaba molesto con el cantante por comenzar a salir con su pequeña.

¿Cuándo comenzaron a salir por primera vez Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Ángela Aguilar y Christian Nodal se conocieron en 2018, cuando Pepe Aguilar los presentó y estuvieron de gira en el ‘Jaripeo Sin Fronteras’, y después de este proyecto, continuaron frecuentándose en eventos musicales del regional mexicano.

Para 2020 lanzaron el tema en conjunto ‘Dime cómo quieres’, escrito por el mismo Nodal y Edgar Barrera. Ahora, esta canción regresa a los oídos de todos dejando en el aire la pregunta si desde ese entonces ya había algo entre ellos, pues la letra deja mucho que pensar y hasta ahora sólo han mencionado que ya había un amor entre ellos de años atrás, pero sin especificar la fecha.