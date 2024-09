¡Pepe Aguilar lanza canción dedicada a su yerno, Christian Nodal!

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Desde la rapidez con la que él saltó de una relación a otra dejando a Cazzu, la madre de su hija Inti, hasta la boda tan repentina e inesperada que tuvo con su ahora esposa Ángela. Quien se ha mantenido también en el ojo del huracán es Pepe Aguilar, pues muchos de los internautas se preguntan qué es lo que opina el emblemático cantante sobre la relación que tiene su hija.

Pepe Aguilar estrena canción con dedicatoria a Christian Nodal

El día de ayer, jueves 26 de septiembre, Pepe Aguilar lanzó su tema ‘Cuídamela bien’, en la cual muchos aseguran que la hizo con dedicatoria a su ahora yerno, Christian Nodal. Y es que hay varias oraciones en el tema que claramente hacen pensar eso.

“Voy a ser muy claro, haz las cosas bien, porque para forajidos, mijo, aquí no es” se puede escuchar en la interpretación, donde Pepe también argumenta: “Y de frente te doy un consejo, si la quieres bien no la cambies porque se te da muy bien”. ¿Será una clara advertencia para el cantante de 25 años?

En la canción se puede escuchar claramente tanto el nombre de ‘Ángela', como el apellido ‘Nodal', con el que Pepe hizo un “juego de palabras”, ¡bastante bueno, la verdad! La melodía ha sido bastante aceptada por sus seguidores y fans del famoso charro, y en las redes sociales se pueden leer argumentos dándole la razón al sacar este tema, pues dicen entenderlo como padre.

Ángela reacciona al tema ‘Cuídamela bien’, dedicatoria de su padre a su esposo

Después de que Pepe Aguilar dio pro estrenado su tema ‘Cuídamela bien', con referencias claras a la relación que tiene su yerno, Christian Nodal, con su hija, Ángela Aguilar, ni el intérprete de ‘Botella tras botella’, ni su ahora esposa se han pronunciado. Muchos internautas aseguran que a Ángela no le agradó en absoluto la canción, pero eso solo lo sabremos en los próximos días.

Letra de la canción ‘Cuídamela bien’ de Pepe Aguilar



No es noticia nueva que ella está contigo

Bien lo sabe el mundo, todos son testigos

Tan rápido el tiempo pasó y mi ÁNGEL Alguien más me arrebató

Y NO DA La cara el bandido

Voy a ser muy claro, haz las cosas bien

Porque para forajidos, mijo, aquí no es

Y sé que es fácil ser cabrón, yo mismo estuve en esa situación

Pero es más hombre el que se queda

Y perdón

Si me pongo un poco rudo

Es que me dio

El gane un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Ya la enamoraste, ya te la llevaste, ¿qué le voy a hacer?

Nunca es que fue mía y yo ya sabía que la iba a perder

Y pa’ tu suerte ahora está contigo, que les vaya bien

Cuídamela bien

Tal vez no es perfecta, pero te aseguro que sabe querer

Te bastaron rosas pa’ que mi orgullosa cayera a tus pies

Y de frente te doy un consejo, si la quieres bien

No la cambies

Porque se te da muy bien

Cuando le llevaste rosas me hice el fuerte

Y en las serenatas no pude correrte

El águila ya despegó y el que NO DA La cara ahora la dio

Admito que das a quererte

Y perdón

Si me pongo un poco rudo

Es que me dio

En la madre un chamaco suertudo

Cuídamela bien

Aquí Donde Me Ven, Botella Tras Botella, No Me 100to Bien

Pues nada pendejo, le quitaste al viejo la mejor mujer

Y qué suerte que ahora está contigo, que les vaya bien

Ámala cabrón

Demuéstrale al mundo que agarraste el rumbo y tienes corazón

Hazla tan feliz como en la vida siempre quise hacerla yo

Y en el ojo del ciclón, por mi parte yo les doy la bendición

Y siempre desearé

El bien a su relación

