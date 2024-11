Pepe Aguilar lanza contundente mensaje tras las revelaciones de Cazzu

Se prendió el cerro con las recientes declaraciones de Cazzu , quien después de un largo tiempo decidió romper el silencio y revelar cómo se enteró del romance de Nodal y Ángela Aguilar. Pero, ¿cómo reaccionó Pepe Aguilar?

Sin embargo, las declaraciones de Cazzu evidenciaron de fea forma a Ángela Aguilar, quien en días pasados aseguró a ABC Estados Unidos que en su romance con Christian Nodal nadie salió lastimado y que todos los involucrados estaban enterados.

¿Qué dijo Cazzu?

“Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”, declaró.

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, añadió.

¿Pepe Aguilar salió en defensa de su hija?

Sus palabras no dejaron bien parada a Ángela Aguilar, quien de por sí ya era repudiada por presuntamente haber sido la tercera en discordia entre Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli.

Por ello, Pepe Aguilar no se quedó callado y lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales. El intérprete de “Miedo”, “Prometiste”, “Por Mujeres Como Tú” y “Me Estoy Acostumbrando A Ti”, entre muchas otras, salió en defensa de su hija, y aunque no nombró a Cazzu, los internautas aseguraron que fue dirigido a ella.