Esto dijo Pepe Aguilar sobre la polémica en torno a Ángela Aguilar.

Mucho se ha hablado sobre la familia Aguilar tras la polémica en la que se vio envuelta ‘La princesa del regional mexicano’ (Ángela Aguilar) después de la filtración de unas fotografías en las que se le veía muy cariñosa con el compositor Gussy Lau, quien forma parte de la disquera de su padre.

Incluso, se especuló que el viaje que hizo toda la familia por el Viejo Continente fue para tomarse un respiro y alejarse del escándalo; sin embargo, se debió a cuestiones comerciales, ya que el patriarca de la familia desea llevar su espectáculo de “Jaripeos Sin Fronteras”.

Pepe Aguilar lanzará disco totalmente inédito

Este jueves, Pepe Aguilar se enlazó al foro de Ventaneando para hablar sobre su nuevo material discográfico que será totalmente inédito y llevará por nombre “A la medida”, así mismo, declaró que el álbum contará con cinco canciones totalmente de su autoría, así como cuatro que hizo al lado de Edén Muñoz, exCalibre 50 y señaló que Fato también estuvo involucrado.

Esto dijo Pepe Aguilar sobre Ángela Aguilar

Sin embargo, un tema que no podía faltar fue lo sucedido con Ángela Aguilar, quien se vio envuelta en tremenda polémica. Cuando se le cuestionó sobre su hija, Pepe reveló que ‘La princesa del regional mexicano’ acababa de realizar una gira de 12 fechas por Estados Unidos en solitario, lo cual lo llenaba de orgullo y le quitaba una gran preocupación.

No obstante, Pedrito Sola le preguntó qué sentía de tener una hija como Ángela que apenas ayer era una niña y que ahora está en los cuernos de la luna, a lo que el intérprete de “Por mujeres como tú” respondió: “Mucho orgullo. La diferencia de cómo se ven los toros de afuera a dentro, es grande, para mí Ángela sigue siendo una niña, mi hija chiquita, aunque es toda una mujer, pero yo sigo pensando es esa muchachita a la que le enseñé a cantar y que le hice su primer disco (…). Ahora la veo y digo wow”.

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En ese tenor, Linet Puente no se quiso quedar con la duda y le preguntó sobre lo que sucedió al interior de la familia Aguilar con todo lo que se dio a conocer recientemente sobre Ángela Aguilar; sin embargo, Pepe Aguilar dejó en claro que son cosas de familia y que se tratan al interior de la misma.

“Pues sí, yo creo que te gustaría saber a ti y a mucha gente, pero esas son cosas nada más familiares. Esta es una situación familiar y como familia se tiene que arreglar”, puntualizó en su postura como padre.

Por su parte, Mónica Castañeda le preguntó cuál era su postura como gente de medios, el intérprete de “Prometiste” y “Miedo” dijo: “Pues mira, yo creo que el ejemplo que he dado es mi manera de educar y repito, las situaciones ahora son públicas como nunca antes en la vida y de dos patadas se pasan informaciones que son de verdad o no de verdad y esto y lo otro, y se hacen trending topics y son parte del juego, pero también en determinado momento, pues somos una familia más allá de eso”.

Aguilar dejó en claro que son una familia unida, pero también son humanos, entonces tratan de resolver las cosas lo más humanamente posible y que “a nadie del público le interesa cómo arregle yo a mi familia hasta que deba yo en determinado momento decirles: “esto fue así y es así””.

“Por el momento, valga la redundancia, (Ángela) es una muchachita de 18 años, mi esposa y yo y mis otros hijos, amamos, nos amamos tremendamente y ahora sí que la ropa sucia se lava en casa”, añadió.

Sobre Gussy Lau se limitó a responder que “ese es otro tema, esa es otra situación que en su momento mi compañía de discos también comunicará al respecto”.

