Por estar en valoración médica, Antrax se ausenta del inicio de la etapa final de MasterChef 24/7

La gala por el Pin del Chef no solamente arrancó con toda la presión de significar el inicio de la etapa final de MasterChef 24/7, sino también con bastantes sorpresas, las cuales fueron reveladas por Claudia Lizaldi desde el comienzo del programa y una de ellas estuvo relacionada con el estado de salud de Antrax, quien estuvo ausente del importante evento. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Ante de comenzar el reto de las cajas misteriosas, la conductora se encargó de señalar que el Pin del Chef conllevaría la inmunidad de cara a la gala del día de mañana, la cual sería de eliminación y es que cabe recordar que Lizaldi aseveró el pasado domingo de eliminación que cada dos días habrá un nuevo cocinero que se despedirá de la competencia y que la votación del público ya no marcará la diferencia para salvar a alguno de los participantes.

Por otro lado, Claudia le dio la bienvenida a la Chef Lili Cuéllar para que formara parte de los paladares más exigentes de México por esta noche y es que Zahie Téllez no pudo estar presente en la gala.

Sin embargo, la Chef no fue la única ausente en el inicio de la etapa final del reality show, pues Antrax tampoco estuvo presente en la gala debido a está recuperándose y a que se encuentra en valoración médica con motivo del accidente que sufrió durante el primer reto de la pasada gala de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo eliminado de MasterChef 24/7; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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