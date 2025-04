Perrito busca ser acariciado por una estatua; redes se conmueven (VIDEO)

No es novedad ver que las redes sociales viralizan momentos de todo tipo, los cuales pueden ser un poco complicados. Sin embargo, también está el otro lado de la viralización, donde los animalitos son los culpables de que la gente se vuelva loca. Y justo de ese tipo, encontramos a este perrito que no pasó desapercibido al vivir un particular momento.

Y es que, nadie puede negar que los animalitos son la debilidad de muchos. Desde gatitas siendo adoptadas con todo y sus crías, hasta algunos pandas siendo demasiado juguetones en algún zoológico del mundo. Pero otro de los que son especiales para los usuarios son los perros… y he aquí la prueba de ello.

Perrito busca ser acariciado por una estatua

El problema de los perritos callejeros es complicado de gestionar para los que son sensibles y se duelen de ver sufrir a estos animales. Por falta de responsabilidad de los dueños y una evidente iniciativa natural de reproducirse, cientos y cientos terminan en la calle y sobreviviendo como pueden.

Pero además de buscar lo básico para comer y beber, los perritos requieren de cariño , amor y cuidados para sentirse del todo saludables. Y justamente, eso refleja este video que se hizo viral en los últimos días. El perro que se ve en pantalla está fuera de una tienda donde se encuentra una estatua de un chef.

El detalle con dicha estatua es que es movible. Es decir, mueve su mano para arriba y para abajo, lo cual hizo que el perro se acercara para recibir cariño y así concretar un momento demasiado tierno. Sin embargo, el cierre de la historia es todavía mejor, pues días después se dio a conocer que la persona que grabó… también adoptó al perrito para darle ese amor que tanto buscaba.

