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FOTOS | Peso Pluma habla mal de México y porta playera de Argentina

La “Doble P” está de gira por Argentina, país en este 2023 ha visitado constantemente debido a que su novia Nicki Nicole es originaria ahí, ¡y habló mal de México! Te contamos en fotos

Por: Ana Patricia Pérez

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Peso Pluma abrazando a Becky.jpg
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Peso Pluma alfombra roja music awards.jpg
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