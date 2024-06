¡No sabía que se murió! Peso Pluma manda mensaje a Steve Jobs

Hassan Emilio, mejor conocido como “Peso Pluma”, se viralizó recientemente en redes sociales, siendo el motivo de la burla de millones de internautas lo cuales fueron testigos del mensaje que el artista envió al empresario Steve Jobs, sin saber que ya tenía varios años de haber fallecido.

Todo ocurrió durante una entrevista para un importante medio donde la “Doble P” expuso su vida, hablando de las actividades que realizaba cotidianamente y de sus artículos esenciales, causando gran impacto entre los espectadores cuando confeso que manejaba tres teléfonos celulares.

El intérprete de corridos tumbados reveló que cada uno de sus celulares desempeña una tarea muy importante para su día a día, utilizándolos en diferentes circunstancias: uno para el trabajo, otro para manejar sus redes sociales y el tercero para su vida personal. El cantante declaró que si alguno se llegara a quedar sin batería sería un gran problema, por lo que también carga consigo 5 baterías portátiles.

El mensaje de “Peso Pluma” al más allá

La situación cambió de un momento a otro, cuando el artista confesó que tampoco puede salir sin su iPad, lo cual suele ser un problema, ya que no cuenta con una batería portátil para este dispositivo y fue entonces donde la “Doble P” quiso “comunicarse con el más allá", enviando tremendo mensaje que sería motivo de burla en TikTok y X.

“Tengo que buscar una pila para el iPad, entonces... Apple, Steve Jobs... Vamos, necesito una para el iPad” afirmó con total seguridad.

Este mensaje fue el detonante de una lluvia de comentarios sarcásticos y muy divertidos en redes sociales, donde exponían al músico, incluso etiquetando al difunto Steve Jobs. Entre los comentarios más creativos y graciosos se encontraban: “Steve se va a demorar un poco más de lo esperado”, “Steve Jobs no creo que te diseñe baterías ya”, entre miles más.

Como era de esperarse, la conversación en internet se dividió entre los que defendían a “Peso Pluma”, afirmando que no por ser famoso debe de tener total conocimiento de todo lo que pasa a su alrededor, mientras que la gran mayoría de internautas se burlaban de la situación. La “Doble P” no ha rendido ninguna declaración; sin embargo, esto no limita a que los videos de su mensaje a Steve Jobs tengan cada vez más reproducciones.

¿Quién fue Steve Jobs?

Steve Jobs fue un importante informático y empresario estadounidense, creador del primer ordenador personal y fundador de “Apple Computer”.

Desde muy joven se caracterizó por grandes ideas en el campo de los ordenadores personales, la telefonía móvil y la música digital, logrando una revolución que duro más de tres décadas a través de sus productos.

El empresario sorprendió a todos en 2010 con el lanzamiento del primer iPad, un híbrido de computadora y teléfono que llegaría para quedarse.

El 5 de octubre de 2011, a los 56 años de edad, el informático fallecería en su casa.