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FOTOS | Peso Pluma le pone pausa a sus conciertos en Estados Unidos tras narcoamenaza

La decisión es parte de las medidas de seguridad tomadas por el equipo de ‘Doble P’. Te contamos en fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Peso Pluma y Becky.jpg
Peso Pluma y Bizarrap.jpg
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