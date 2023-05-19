  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Peso pluma: famosas con las que se le relaciona y quién es su novia.

El corazón de Peso Pluma es muy grande, tan grande que casi siempre está ocupado. Te contamos en las fotos quiénes son las mujeres con las que se le relacionó sentimentalmente.

Por: Maribel Velázquez

Peso Pluma sonriendo.jpg
Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma y Biza.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Karla Rivas bikini blanco.jpg
Karla Rivas en el hotal.jpg
Karla Rivas de perfil.jpg
Karla Rivas de vaquera.jpg
Karla Rivas bikini.jpg
Karla Rivas en el balcón.jpg
Karla Rivas micro bikini.jpg
Odalys Velasco en micro bikini.jpg
Odalys Velasco en el elevador.jpg
Odalys Velasco en la alberca.jpg
Odalys Velasco de negro.jpg
Odalys Velasco de gala.jpg
Jeni de la Vega en las nubes.jpg
Jeni de la Vega de rojo.jpg
Jeni de la Vega con transparencias.jpg
Jeni de la Vega con lentes blancos.jpg
Jailyne Ojeda maquillaje.jpg
Jailyne Ojeda con su perro.jpg
Jailyne Ojeda de perfil.jpg
Jailyne Ojeda bikini negro.jpg
Jailyne Ojeda de Blanca Nieves.jpg
Maya Nazor con su gato.jpg
Maya Nazor de rodillas.jpg
Maya Nazor en bikini negro.jpg
Peso Pluma con lentes.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
/
Peso Pluma sonriendo.jpg
Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma y Biza.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Karla Rivas bikini blanco.jpg
Karla Rivas en el hotal.jpg
Karla Rivas de perfil.jpg
Karla Rivas de vaquera.jpg
Karla Rivas bikini.jpg
Karla Rivas en el balcón.jpg
Karla Rivas micro bikini.jpg
Odalys Velasco en micro bikini.jpg
Odalys Velasco en el elevador.jpg
Odalys Velasco en la alberca.jpg
Odalys Velasco de negro.jpg
Odalys Velasco de gala.jpg
Jeni de la Vega en las nubes.jpg
Jeni de la Vega de rojo.jpg
Jeni de la Vega con transparencias.jpg
Jeni de la Vega con lentes blancos.jpg
Jailyne Ojeda maquillaje.jpg
Jailyne Ojeda con su perro.jpg
Jailyne Ojeda de perfil.jpg
Jailyne Ojeda bikini negro.jpg
Jailyne Ojeda de Blanca Nieves.jpg
Maya Nazor con su gato.jpg
Maya Nazor de rodillas.jpg
Maya Nazor en bikini negro.jpg
Peso Pluma con lentes.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Peso Pluma sonriendo.jpg
Peso Pluma y Gera mx.jpg
Peso Pluma y Biza.jpg
Peso Pluma posando.jpg
Karla Rivas bikini blanco.jpg
Karla Rivas en el hotal.jpg
Karla Rivas de perfil.jpg
Karla Rivas de vaquera.jpg
Karla Rivas bikini.jpg
Karla Rivas en el balcón.jpg
Karla Rivas micro bikini.jpg
Odalys Velasco en micro bikini.jpg
Odalys Velasco en el elevador.jpg
Odalys Velasco en la alberca.jpg
Odalys Velasco de negro.jpg
Odalys Velasco de gala.jpg
Jeni de la Vega en las nubes.jpg
Jeni de la Vega de rojo.jpg
Jeni de la Vega con transparencias.jpg
Jeni de la Vega con lentes blancos.jpg
Jailyne Ojeda maquillaje.jpg
Jailyne Ojeda con su perro.jpg
Jailyne Ojeda de perfil.jpg
Jailyne Ojeda bikini negro.jpg
Jailyne Ojeda de Blanca Nieves.jpg
Maya Nazor con su gato.jpg
Maya Nazor de rodillas.jpg
Maya Nazor en bikini negro.jpg
Peso Pluma con lentes.jpg
Peso Pluma en concierto.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado