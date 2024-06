¡Los famosos también sienten! Peso Pluma se puso nervioso al conocer a este rapero

El cantante de corridos tumbados Hassan Emilio Kabande Laija más conocido como “Peso Pluma”, se ha convertido en un cantante de talla mundial, codeándose con grandes celebridades del medio.

El artista originario de Zapopan, Jalisco reveló en una reunión que tuvo con distintos influencers por el estreno de su nuevo disco “Éxodo” las experiencias que ha tenido al conocer a artistas de talla internacional.

El ídolo de “Peso Pluma”

Según declaraciones que hizo la “Dople P” en una charla con Iván Fermantt “La Mole” y Ricardo Pérez, su ídolo en la música es el rapero canadiense, Drake.

“Siempre lo he dicho y lo voy a decir siempre: mi máximo ídolo en la música es Drake” aseguró el intérprete de “Ella baila sola”.

Durante la conversación contó del día que pudo conocerlo durante un show, “No me pude contener. Subió y dije a la ver…, estoy con el viejo, le tengo machín respeto y la neta conocerlo fue como lo más grande” concluyo.

El rapero que dejó sin palabras a la “Doble P”

Después de contar su divertida historia con Drake, se le cuestionó si en algún punto conoció a alguien que lo dejó sin palabras, a lo que el intérprete contestó enseguida que Jay-Z.

La anécdota pasó durante los premios Grammy, donde el rapero Jay-Z acababa de recibir un Grammy edición Dr. Dre y se dispuso a servirse champaña, momento donde la “Doble P” aprovecho y entró a la acción, acercándose a saludarlo.

El rapero estadounidense volteo lo observó y le dijo “Keep doing your thing” (sigue con lo que estás haciendo), palabras que dejarán mudo a “Peso Pluma”.

El joven cantante afirma que no le da pena contar estas experiencias, ya que como cualquier persona es humano y tiene emociones. “Uno es humano, uno no se la va a dar de ver…, pues si uno también siente, uno también dice, te admiro, te respeto aprendí mucho de tu música y que ching...que me respetes” aseguró.