FOTOS | La petición que el "Charro de Huentitán" hizo a su nieto Alex antes de morir.

Chente llegó al hospital tras sufrir una aparatosa caída y no se pudo reponer. La familia Fernández no se hace a la idea de que el cantante de Regional Mexicano está muerto.

El hijo de Alejandro Fernández contó la última petición que su abuelo Vicente Fernández le hizo cuando estaba a días de morir.

El nieto de Vicente Fernández, Alex Fernández , reveló que el ‘Charro de Huentitán’ antes de morir le pidió que no descuidar a la familia, ya que para él era lo más importante.

“Me pidió que me hiciera metas, que me propusiera todo, pero que no dejara que la carrera me consumiera, a tal grado que descuidara a la familia, porque al final de cuentas, es lo que más importa, dijo el hijo de Alejandro Fernández.

Alex reconoció que tras el fallecimiento de Don Chente han vivido meses muy complicados:“No nos hacemos todavía a la idea (de que murió) la verdad es que pareciera que todavía sigue aquí. No sé cómo explicarlo, pero, a veces, cuando vamos al rancho o tenemos una reunión familiar es súper raro no ver a mi abuelo”.

“La verdad está mucho mejor a como estaba, ya ni había manera. Se iba recuperando y de último momento se empezó a deteriorar su organismo, se empezó a ir para abajo. Ya no había esperanza”, aseveró el también cantante.