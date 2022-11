Platanito llora en pleno show tras críticas por chiste de Debanhi Escobar.

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, se metió en camisa de once varas tras bromear con un hecho lamentable que conmovió a todo México, el feminicidio de Debanhi Escobar, joven que fue encontrada sin vida al interior de una cisterna del motel Nueva Castilla, en Nuevo León.

Posteriormente, el comediante se quitó el maquillaje y pidió disculpas a los padres de la joven finada: “Este mensaje va dirigido directamente a los padres de Debanhi, en esta ocasión, hago este comunicado sin maquillaje para ofrecer mis más sinceras disculpas por el mal chiste que hice sobre su hija”.

Sin embargo, Mario Escobar, padre de Debanhi no aceptó las disculpas del cómico y dijo que seguía firme en su postura. “En el caso del señor Platanito, la disculpa que hizo hacia nosotros, no me fue consultada, ya mis abogados están tomando las prevenciones necesarias para dar seguimiento al asunto… Nosotros seguimos en la misma postura, los abogados estarán tomando las prevenciones necesarias para dar el seguimiento y vamos a proceder, a meter la denuncia para que no vuelva a pasar”.

¿Por qué lloró Platanito? El cómico sigue dando de qué hablar tras el chiste de mal gusto que hizo sobre el feminicidio de Debanhi y en su más reciente show que ofreció en Canadá aseguró que está “pasando una situación muy cabr… en las redes sociales”.

Durante su primera gira por el país de la Hoja de Maple, Platanito no pudo contener el llanto y se rompió en pleno show, asegurando que podría ir a la cárcel por el chiste que hizo y de paso le dedicó unas emotivas palabras a su esposa por todo su apoyo.

En TikTok se viralizó un video en donde se ve al comediante compartiendo su sentir durante una pausa de su show. “Como se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr… en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr… tú eres un buen hombre, tú no eres un cul… güey y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, sentenció.

“El humor a veces es humor, yo lo único que trato es darle la vuelta a toda la pin… mier… que estamos viviendo en el mundo, yo no me burlo de la muerte de nadie. Ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón de que me vengan a apoyar. Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es el pin… gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”, añadió.

“Ustedes no lo sabe, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? Yo no la maté, yo hice un pin… chiste”, recalcó.

"Platanito" llora durante un show tras polémica por chiste de Debanhi Escobar pic.twitter.com/TJqqXsWDlX — Virales de Nuevo Laredo (@NuevoVirales) November 22, 2022

Las redes sociales reaccionaron

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y publicaron: “Pues tenía que entender así a la mala como la mayoría, espero que ahora sí le sirva pensar qué si se puede y qué no”, “Si ya le pasó una vez con los del ABC para qué sigue luchando con chistes de muertos”, “Nadie dice que sea una mala persona, solo que para la otra piense lo que habla y a quien lastima, pero ya debe de abstenerse de decir esos chistes de humor negro”, fueron solo algunos.